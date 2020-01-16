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В Китае заявили, что высоко ценят вклад Медведева в развитие российско-китайских отношений

В МИД КНР выразили надежду, что он и дальше будет содействовать взаимодействию двух стран на новой должности

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Правительство Китая высоко ценит вклад Дмитрия Медведева в развитие российско-китайских отношений и уверено, что он и дальше будет содействовать взаимодействию двух стран на новой должности. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан по просьбе корреспондента ТАСС прокомментировал отставку правительства России.

"Уход в отставку господина Медведева и российского правительства в полном составе является внутренним делом страны. Китай, как дружественный партнер, уважает это. Являясь руководителем России на протяжении многих лет господин Медведев играл активную роль в развитии российско-китайских отношений", - указал дипломат.

"Он сделал важный вклад в развитие торгово-экономического, инвестиционного и энергетического и другого сотрудничества. Китай высоко ценит это. Мы надеемся и уверены, что господин Медведев на своей новой должности продолжит вносить свой вклад в развитие российско-китайских отношений стратегического партнерства и сотрудничества в новую эпоху", - резюмировал он.

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ. Глава государства внес его кандидатуру после того, как возглавлявший кабмин Дмитрий Медведев в среду объявил об отставке правительства в контексте анонсированных Путиным в послании Федеральному собранию изменений в Конституцию РФ. В случае утверждения депутатами Мишустин приступит к формированию правительства. Пока обязанности министров исполняют члены кабинета Медведева, сам он указом Путина был назначен и. о. главы кабмина.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКитай
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