Трамп может обсудить с Путиным хакерскую атаку на украинскую Burisma

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может поднять вопрос о хакерской атаке на украинскую компанию Burisma, якобы совершенную связанными с Россией хакерами, в следующем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила в четверг журналистам старший советник главы вашингтонской администрации Келлиэнн Конуэй.

"Конечно, возможно, он сделает это", - ответила Конуэй на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Ранее в четверг пресс-служба МВД Украины сообщила, что национальная полиция страны возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой. В рамках дела правоохранители обратились в Федеральное бюро расследований (ФБР) США с просьбой оказать содействие в предоставлении соответствующей информации, опубликованной в американских СМИ, а также инициировать создание совместной международной следственной группы с участием ФБР.

В МВД напомнили, что "недавно [13 января] ряд американских СМИ, в частности, [газета] The New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности, Burisma и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний", добавив, что в публикациях "отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершена спецслужбами РФ". По оценке источников The New York Times, время атак и их масштаб указывают, что в конечном счете хакеры пытались добыть информацию, потенциально способную навредить бывшему вице-президенту США и участнику избирательной кампании на высший пост страны Джозефу Байдену, а также его сыну Хантеру, который входил в руководство Burisma.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на координатора аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон сообщило, что американские разведывательные службы изучают данные, указывающие на попытку якобы связанных с Россией хакеров атаковать серверы Burisma.