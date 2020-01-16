{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп может обсудить с Путиным хакерскую атаку на украинскую Burisma

Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что национальная полиция страны возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95"
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может поднять вопрос о хакерской атаке на украинскую компанию Burisma, якобы совершенную связанными с Россией хакерами, в следующем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила в четверг журналистам старший советник главы вашингтонской администрации Келлиэнн Конуэй.

"Конечно, возможно, он сделает это", - ответила Конуэй на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Ранее в четверг пресс-служба МВД Украины сообщила, что национальная полиция страны возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой. В рамках дела правоохранители обратились в Федеральное бюро расследований (ФБР) США с просьбой оказать содействие в предоставлении соответствующей информации, опубликованной в американских СМИ, а также инициировать создание совместной международной следственной группы с участием ФБР.

В МВД напомнили, что "недавно [13 января] ряд американских СМИ, в частности, [газета] The New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности, Burisma и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний", добавив, что в публикациях "отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершена спецслужбами РФ". По оценке источников The New York Times, время атак и их масштаб указывают, что в конечном счете хакеры пытались добыть информацию, потенциально способную навредить бывшему вице-президенту США и участнику избирательной кампании на высший пост страны Джозефу Байдену, а также его сыну Хантеру, который входил в руководство Burisma.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на координатора аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон сообщило, что американские разведывательные службы изучают данные, указывающие на попытку якобы связанных с Россией хакеров атаковать серверы Burisma.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Меркель назвала "хорошим известием" готовность Хафтара соблюдать перемирие в Ливии
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас встречался с командующим ЛНА и заявил, что Халифа Хафтар готов соблюдать режим перемирия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС