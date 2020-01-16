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Кризис на Украине

Киев потребовал в Минске повторной верификации СММ ОБСЕ отвода вооружений в Донбассе

Представители Киева также вновь предложили создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Украинская сторона заявляет о необходимости повторного проведения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ (СММ ОБСЕ) верификации отвода тяжелых вооружений в Донбассе. Об этом сообщила в Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы.

"К сожалению, ситуация с безопасностью остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран "нормандской четверки" продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решения проблем безопасности - главное в повестке дня", - заявила она по итогам заседания контактной группы в Минске. В этой связи украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела "повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения".

В сообщении также сказано, что представители Киева на встрече в белорусской столице вновь предложили создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. По мнению Киева, это необходимо для выполнения протокола заседания Контактной группы от 1 сентября 2014 года. Тогда, стороны зафиксировали необходимость обеспечить "действенный мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацией со стороны ОБСЕ, с созданием зоны безопасности в пограничных районах".

Однако позже, при подписании в феврале 2015 года Комплекса мер по выполнению минских соглашений, этот пункт не был включен в итоговый документ, который лишь зафиксировал, что передача Киеву контроля за участком двусторонней границы произойдет только после окончательного урегулирования в Донбассе.

Пресс-секретарь Кучмы также уточнила, что на заседании в подгруппе по безопасности украинская сторона для дальнейшего исполнения договоренностей лидеров "нормандской четверки" предоставила свои предложения по разведению сил и средств на трех новых участках в Донбассе, ранее определенных Генштабом ВС Украины.

В четверг в Минске состоялась первая в 2020 году встреча Контактной группы.

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