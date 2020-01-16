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Переговоры о перемирии в Ливии

Греческий премьер пригрозил наложить вето на решение по Ливии в ЕС

Кириакос Мицотакис сообщил, что такое решение Афины примут, если Турция и Ливия не отменят меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон

АФИНЫ, 16 января. /ТАСС/. Греция наложит вето на политическое решение по Ливии, которое, возможно, будет принято на международной конференции в Берлине, перед его вынесением на саммит Евросоюза, если не будет отменен меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. Об этом заявил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая во время прямого эфира в выпуске новостей телеканала AlphaTV.

"Греция на уровне саммита никогда не согласится на политическое решение в Ливии, которое не будет иметь в качестве предварительного условия аннулирование меморандумов [Триполи] с Турцией", - сказал Мицотакис, объясняя, что Греция наложит на него вето. "Эта проблема касается Европы в целом. Турция приходит и говорит, что ничего в Восточном Средиземноморье нельзя сделать без ее разрешения, это касается не только Греции, но и всей Европы", - сказал премьер по поводу "провокационных действий Турции".

"Сама Европа обязана поддерживать европейскую страну [Грецию], а также вторую такую страну - Кипр, суверенные права которой нарушает третья страна", - сказал Мицотакис.

Премьер также выразил недовольство тем, что Греции отказали в участии в международной конференции в Берлине. Мицотакис сказал, что будет иметь по этому поводу в пятницу телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Может быть, нас не пригласили на конференцию в Берлине, но это не значит, что мы не проводим внешнюю политику", - сказал премьер.

Во вторник официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас сообщил на брифинге, что Греция направила запрос об участии в международной конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января. Однако потом местные СМИ сообщили, что Берлин ответил Афинам отказом.

Представитель правительства напомнил о том, что во время недавнего визита в США премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркивал, что "так называемые меморандумы [о морских зонах и военном сотрудничестве], которые Турция подписала с Ливией, являются незаконными и недействительными, они нарушают суверенные права Греции и дестабилизируют весь регион". По словам Пецаса, Мицотакис также разъяснил американской стороне позиции Греции "в отношении незаконных и провокационных действий Турции в Восточном Средиземноморье и исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра", а также "ясно дал понять", что греческая сторона "не потерпит никакого нарушения суверенных прав".

Меморандумы между Анкарой и Триполи

В конце прошлого года отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. Греция называет его недействующим и лишенным юридической силы.

МИД Греции объявил посла Ливии в Греции персоной нон грата из-за этого документа, и ему пришлось покинуть страну. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает шельфа и ИЭЗ греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.

Теги
ТурцияГрецияЛивияМицотакис, КириакосПереговоры о перемирии в Ливии
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