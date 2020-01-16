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Переговоры о перемирии в Ливии
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СМИ: Хафтар прибыл на переговоры в Афины

Фельдмаршал должен провести переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел страны Никосом Дендиасом

АФИНЫ, 16 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в условиях повышенной секретности прибыл в четверг в Афины, где должен встретиться в пятницу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и главой МИД страны Никосом Дендиасом. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на правительственные источники.

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По их данным, премьер проведет встречу с Хафтаром в 13:00 по местному времени (14:00 мск) в парламенте. Встреча с Дендиасом состоится до этого - в 09:20 по местному времени (10:20 мск), передает агентство.

О намерении Хафтара прибыть в Афины заранее не объявлялось, первые сведения появились об этом в четверг вечером в ливийских, а затем и в греческих СМИ. Командующий ЛНА прибыл в Афины в четверг примерно в 20:30 по местному времени (21:30 мск). По данным правительственных источников агентства, Мицотакис и Дендиас, помимо запланированных встреч в пятницу, уже в четверг встретятся с Хафтаром неофициально в гостинице, где остановился фельдмаршал.

Визит Хафтара в Афины происходит за два дня до международной конференции по Ливии в Берлине, на которую Грецию не допустили. Хафтар не скрывал своего разочарования в связи с тем, что Греции было отказано в приглашении на этот форум.

Перед визитом Хафтара в Афины премьер-министр Мицотакис, выступая на телеканале AlphaTV, пригрозил, что Греция наложит вето на политическое решение по Ливии, которое, возможно, будет принято на международной конференции в Берлине, перед его вынесением на саммит ЕС, если не будет отменен меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. В Афинах называют этот меморандум незаконным, заявляя, что в результате греческие острова, находящиеся между Турцией и Ливией, лишаются морского шельфа и исключительных экономических зон. Хафтар выступает против данного меморандума, заключенного ливийским правительством в Триполи с Турцией.

Ситуация вокруг Ливии

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня, который был поддержан враждующими лагерями. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж подписал соглашение о перемирии. Хафтар попросил время для его изучения, однако позднее покинул российскую столицу, так и не поставив свою подпись под документом, мотивировав это необходимостью обсуждения достигнутых договоренностей с шейхами поддерживающих его племен. Одновременно с этим стала поступать информация о возобновлении боев на юге Триполи, а ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, направив ранее официальные приглашения Хафтару и Сарраджу. Ожидается, что в ней также примут участие представители, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.

Теги
ГрецияЛивияХафтар, ХалифаМицотакис, КириакосДендиас, НикосПереговоры о перемирии в Ливии
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