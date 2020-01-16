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Пентагон возобновит подготовку саудовских курсантов, прерванную из-за стрельбы на авиабазе

В Минобороны США отметили, что официальное объявление даты начала обучения для студентов из Саудовской Аравии сделают позднее

ТАСС, 16 января. Министерство обороны США в скором времени возобновит оперативную подготовку курсантов из Саудовской Аравии, которая была приостановлена, после того как саудовский подданный 6 декабря прошлого года устроил стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде. Об этом в четверг на брифинге для журналистов в Пентагоне заявил официальный представитель Минобороны Джонатан Хоффман.

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"Мы ожидаем возобновление [подготовки саудовских курсантов] в ближайшие дни", - приводит его слова агентство Reuters. Хоффман также отметил, что официальное объявление даты начала обучения для студентов из Саудовской Аравии будет сделано позднее.

Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр в понедельник заявил, что американские власти высылают из страны 21 военнослужащего Саудовской Аравии, проходящего подготовку в США. По словам министра, связи саудовских военных с какими-либо террористическими группами выявлены не были, однако в соцсетях 17 из них были выявлены "исламистские или антиамериканские сообщения". Кроме того, 15 военнослужащих из общего числа "имели определенный контакт с детской порнографией". На родине в отношении них будет проведено разбирательство.

На территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде 6 декабря 2019 года открыл огонь саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка.

После произошедшего власти США провели проверки в отношении проходящих в США военную подготовку саудовцев. Их насчитывается около 850.

Теги
СШАСаудовская Аравия
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