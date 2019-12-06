Инциденты со стрельбой на военных базах США

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 декабря 2019 года в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил США в Пенсаколе (штат Флорида) погибли три человека, еще восемь получили ранения. Об этом заявил на пресс-конференции шериф полиции округа Эскамбиа Дэвид Морган. По его словам, открывший стрельбу злоумышленник также мертв.

С 1994 году сообщалось о шести случаях стрельбы на американских военных базах в США и за пределами страны, когда жертвами преступника становились три и более человек.

21 июня 1994 года в госпитале базы ВВС Фэйрчайлд (шт. Вашингтон) рядовой Дин Меллберг открыл огонь из винтовки, убив четырех человек и ранив 23. После этого он был застрелен военной полицией. Как выяснилось, за месяц до этого Меллберг был уволен со службы по диагнозу, вынесенному психиатром и психологом в этом госпитале. Из мести Меллберг убил двух врачей, вынесших ему диагноз, а затем начал стрелять по всем посетителям базы подряд, среди убитых была восьмилетняя дочь одного из пациентов госпиталя.

11 мая 2009 года в Ираке, в медсанчасти на американской базе Кэмп-Либерти близ международного аэропорта Багдада, сержант Джон Рассел после ссоры застрелил пятерых сослуживцев, после чего был схвачен. Как выяснилось в результате экспертизы, он страдал посттравматическим стрессовым расстройством. 16 мая 2013 года Рассел был приговорен к пожизненному заключению.

5 ноября 2009 года на военной базе Форт-Худ (штат Техас, США) майор медицинской службы, психиатр Нидал Малик Хасан застрелил из пистолета 13 и ранил 29 сослуживцев и двоих гражданских лиц. Массовое убийство произошло у медицинского центра для освидетельствования военнослужащих перед отправкой в Афганистан и Ирак. В ходе задержания Хасан получил несколько ранений, в результате чего был парализован. На суде убийца заявил, что на преступление его толкнули религиозные убеждения - он считал войну "неправым делом" и старался не только избежать участия в ней, но и защитить единоверцев. В августе 2013 года он был приговорен к смертной казни. По состоянию на декабрь 2019 года приговор не приведен в исполнение.

16 сентября 2013 года в штаб-квартире Командования кораблестроения и вооружений (NAVSEA) ВМС США в Вашингтон-Нейви-ярд (Вашингтон, округ Колумбия) бывший работник этой военной базы, 34-летний Аарон Алексис, устроил стрельбу из ружья и пистолета, убив 12 человек и ранив более 10. Нападавший был застрелен полицией. Одна из возможных причин происшествия - психическое расстройство преступника.

2 апреля 2014 года на военной базе Форт-Худ (шт. Техас) в результате стрельбы погибли три человека, 16 получили ранения. Стрелявший - военнослужащий Айвен Лопес - покончил с собой. В 2011 году Лопес воевал в Ираке и, предположительно, страдал посттравматическим стрессовым расстройством.

16 июля 2015 года в районе комплекса зданий ВМС США в г. Чаттануга (шт. Теннесси) 24-летний Мухаммед Юсеф Абдул Азиз застрелил четырех морских пехотинцев, после чего был ликвидирован полицией. Ранения в перестрелке получили еще три человека - полицейский, морской пехотинец и матрос, который скончался в больнице 18 июля. Нападавший, уроженец Кувейта, был гражданином США и проживал в г. Хиксоне (шт. Теннесси). 16 декабря 2015 года директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что преступник действовал под влиянием "пропаганды иностранной террористической организации".