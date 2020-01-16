В Азербайджане стартует агитационная кампания на внеочередных парламентских выборах

БАКУ, 17 января. /ТАСС/. Агитационная кампания на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля, начинается в пятницу в Азербайджане.

"Согласно избирательному кодексу, агитационная кампания начинается за 23 дня до дня голосования, то есть 17 января, и завершится ровно за сутки до открытия избирательных участков - в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 8 февраля", - уточнили в Центризбиркоме (ЦИК) страны.

Уже с утра пятницы на специальных щитах, установленных в различных местах городов и районов республики, будут вывешены плакаты с программами кандидатов и постеры, призывающие голосовать за того или иного претендента на депутатское кресло в 125-местном однопалатном парламенте Азербайджана. По данным ЦИК на 15 января, кандидатами в депутаты Милли меджлиса (парламента) зарегистрированы 1534 человека. Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что это рекордный показатель по сравнению с числом кандидатов, выдвинутых на предыдущих парламентских выборах. "Избирательная кампания проходит в хорошем смысле слова напряженно", - сказал он.

Наибольшее число кандидатов выдвинула правящая партия "Ени Азербайджан" - претенденты от нее зарегистрированы в 123 из 125 действующих в стране избирательных округов. В целом в выборах участвуют кандидаты от 20 политических партий. От одной из самых крупных оппозиционных партий - "Мусават" - на данный момент, согласно сайту ЦИК, зарегистрировано 25 кандидатов.

В соответствии с избирательным законодательством, право на бесплатное эфирное время для предвыборной агитации на Общественном телевидении и безвозмездный доступ к ряду государственных СМИ получают только те политические партии и избирательные блоки, чьи кандидаты зарегистрированы более чем в 60 округах. Доступ соискателей к платному эфиру и местам в печатных СМИ не ограничен. Кроме того, ЦИК выделил более 250 открытых площадок и закрытых помещений для ведения предвыборной агитации.

Внеочередные парламентские выборы

С инициативой роспуска Милли меджлиса выступили в конце ноября прошлого года депутаты от правящей партии "Ени Азербайджан", составляющие парламентское большинство. Они мотивировали это необходимостью поддержки курса реформ главы государства, преобразования законодательной власти и омоложения состава парламента. Инициативу поддержали также независимые и оппозиционные депутаты.

5 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли меджлиса пятого созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 9 февраля 2020 года.

Депутатов Милли меджлиса избирают на пять лет на всеобщих и прямых выборах, которые с 2005 года проводятся только по мажоритарной системе. Парламент пятого созыва был сформирован по итогам выборов 1 ноября 2015 года. Очередные выборы должны были пройти в ноябре 2020 года.