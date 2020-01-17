Премьер Киргизии отметил вклад Медведева в развитие двусторонних отношений

БИШКЕК, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отметил вклад экс-главы правительства России Дмитрия Медведева, назначенного на пост заместителя председателя Совбеза РФ, в развитие отношений между двумя странами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

"В ходе разговора Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил Дмитрия Медведева за плодотворную совместную работу на посту председателя правительства России. Глава правительства подчеркнул его личный вклад в дело развития кыргызско-российских отношений и реализацию совместных проектов в различных сферах", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, Абылгазиев во время беседы отметил, что в Киргизии "высоко ценят личный вклад Дмитрия Медведева в укрепление стратегического партнерства и союзничества между странами". Премьер Киргизии также "подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога и конструктивной работы".

Медведев и его кабинет подали в отставку вечером 15 января после того, как президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Глава государства предложил занять освободившийся пост премьера Михаилу Мишустину, возглавлявшему ФНС России. 16 января депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Мишустина. Путин сразу же подписал указ о его назначении. Также в четверг президент РФ подписал указ о введении должности заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева.