Зеленский потребовал за две недели установить причастных к "прослушке" премьера

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - цитирует в пятницу Зеленского пресс-служба его офиса.

Президент озвучил поручение на совещании с руководством Службы безопасности Украины, офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Зеленский подчеркнул, что в рамках уголовного дела должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили. Глава государства также заявил, что в СМИ по этому инциденту опубликовано много неправдивой информации и сослался на слова премьера, который сообщил, что опубликованный первый отрывок "прослушки" касается встречи, которая длилась пять часов.

"Владимир Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации", - сказано в сообщении. Президент считает, что несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно происходить в помещениях органов государственной власти всех уровней, поскольку "это вопрос национальной безопасности".

"Прослушка" и отставка премьера

15 января на YouTube-канале под названием "Как обмануть президента" появились три аудиоролика, на которых записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. "История как Алексей Гончарук, [глава Минфина] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка Украины] Яков Смолий, [замглавы Нацбанка] Екатерина Рожкова, [замглавы офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - гласит подпись под первым роликом.

Гончарук, как следует из записи, просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признает, что сам профан в экономике и что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В пятницу Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке. Сейчас его рассматривает президент Владимир Зеленский. В случае одобрения, президент должен внести представление об отставке премьера в парламент, так как, согласно Конституции Украины, отставку премьера и правительства принимает Рада.