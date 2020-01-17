Помпео заявил, что Сулеймани готовил крупную акцию против США

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. США нанесли ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, поскольку были уверены в том, что он готовит крупную акцию против США. Об этом заявил в пятницу в интервью радиопрограмме "Тони Кац шоу" госсекретарь США Майкл Помпео, не приведя при этом никаких подробностей.

"Были угрожающие планы, которыми занимался Сулеймани, он ездил в Дамаск, в Бейрут, а затем в Багдад, работая над чем-то, что они считали крупной акцией, - утверждал он. - Мы не знали точного времени, мы не знали точной даты <...> Мы не знали, в каком квартале это произойдет, но мы знали, что этот человек ранее уже осуществлял много таких планов и он активно действовал против Америки".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.