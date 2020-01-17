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США проведут расследование в связи с утверждениями о слежке за послом на Украине

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, он подозревает, что "большая часть того, о чем сообщалось, не подтвердится"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Американские власти намерены провести расследование в связи с утверждениями о возможной слежке за Марией Йованович, когда она была послом США на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью журналисту Тони Катцу, его стенограмму распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Мы сделаем все, что нужно, чтобы выяснить, произошло ли что-то в данном случае. Я подозреваю, что большая часть того, о чем сообщили, не подтвердится, однако наша обязанность и моя обязанность как госсекретаря США состоит в том, чтобы прояснить ситуацию, провести расследование, - сказал он. - Мы, конечно, делаем это во всех случаях, когда поступают утверждения об опасности для наших сотрудников".

Ранее на этой неделе некоторые американские СМИ, в том числе канал NBC и газета The New York Times, опубликовали выдержки из переписки между американским предпринимателем Робертом Хайдом и бизнесменом Львом Парнасом, который выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани. По утверждению данных СМИ, эти материалы могут свидетельствовать о том, что Хайд с помощью неких лиц на Украине вел слежку за Йованович. Он, предположительно, обсуждал это с Парнасом.

Сам Хайд, который в настоящее время баллотируется на пост конгрессмена от штата Коннектикут, сообщил в интервью NBC, что не вел слежку за Йованович. Он заверил, что писал Парнасу об этом не всерьез.

В октябре прошлого года Парнас был задержан в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила ему и другим лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса подозревают в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог.

Теги
УкраинаСШАПомпео, Майкл (Майк)Джулиани, Рудольф
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