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Переговоры о перемирии в Ливии

Генсек ООН ожидает на конференции в Берлине выработки общего подхода к кризису Ливии

Конференция запланирована на 19 января

ООН, 17 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется на то, что Международная конференция по Ливии в Берлине продемонстрирует единство международного сообщества в подходах к урегулированию ливийского кризиса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель госсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы надеемся, что конференция в Берлине продемонстрирует возобновление международного единства, поддержку политического процесса урегулирования, прекращение иностранного вмешательства и полное соблюдение эмбарго на поставки оружия", - заявил он, отвечая на вопрос о том, каких результатов ожидает от конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отправляющийся в пятницу в Берлин для участия в ее работе.

По словам официального представителя генерального секретаря ООН, "на конференции в Берлине будет много тех участников, от кого зависит решение проблем".

Правительство Германии планирует в воскресенье провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. Ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.

Как ранее информировала пресс-служба Кремля, в Берлин прибудет президент РФ Владимир Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияЛивияГутерриш, АнтониуПереговоры о перемирии в Ливии
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