СМИ: президент Египта примет участие в берлинской конференции по Ливии

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направился в субботу в Германию для участия в берлинской конференции по Ливии. Об этом сообщило египетское информационное агентство MENA.

Ас-Сиси был приглашен в Берлин на конференцию, которая пройдет на уровне глав государств и правительств, однако до последнего о планах египетского руководителя не сообщалось. Как отмечает агентство, в ходе состоявшегося телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стороны сошлись во мнении, что "любой путь к политическому урегулированию ливийского кризиса должен включать все аспекты, в том числе политические, экономические и военные, а также вопросы безопасности, предусматривать отказ от незаконного иностранного вмешательства в ливийские дела".

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически установилось двоевластие. Во встрече примут участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и противостоящий ему фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией.

Приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.