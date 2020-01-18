СМИ: полиция в Париже применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Парижская полиция применила слезоточивый газ во время манифестации "желтых жилетов", проходящей с утра во французской столице. Об этом сообщил телеканал BFM.

Согласно его сведениям, полученным из префектуры города, задержаны 33 человека. Колонна манифестантов под охраной полиции и жандармерии с утра движется от северо-западной границы Парижа в восточном направлении. В настоящее время манифестанты вышли к площади Бастилии, часть которой оцеплена кордонами спецотрядов полиции. Ситуация на площади спокойная.

Ранее, однако, на бульваре Ришар-Ленуар часть колонны попыталась отклониться от согласованного с властями города маршрута. Одновременно радикальные манифестанты стали поджигать помойки, а также многочисленные новогодние елки, сложенные жителями после праздников в специально отведенных местах в городе. Радикалы также попытались громить магазины - именно в этот момент был применен газ и проведены основные задержания.

Колонна, в которой, по данным BFM, находятся до 2 тыс. человек, должна выйти в ближайшие часы к конечной точке 10-километрового маршрута шествия - Лионскому вокзалу, находящемуся на восточной окраине города.