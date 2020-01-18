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Обновлено 

Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств

Также они перестанут исполнять официальные обязанности и получать на это деньги
Меган Маркл и принц Гарри Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP
Описание
Меган Маркл и принц Гарри
© Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу Букингемским дворцом, сообщившим о достижении соглашения между принцем и другими членами монаршей фамилии по поводу будущего статуса супругов.

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"Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать титулы Их Высочеств, а также больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи", - говорится в документе.

Изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года.

Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут официально представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, а также исполнять иные церемониальные обязанности. Представители Букингемского дворца добавили, что семья принца также больше не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии.

"Как оговаривается в новом соглашении [о статусе герцога и герцогини Сассекских], они понимают тот факт, что им придется отказаться от исполнения своих обязанностей в качестве членов королевской семьи, включая официальные военные обязанности", - говорится в документе и отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл "также перестанут получать государственные средства на исполнение королевских обязанностей". "С благословения королевы герцог и герцогиня Сассекские смогут сохранить свои роли в качестве покровителей тех или иных организаций. Несмотря на то, что они больше не смогут официально представлять королеву, герцог и герцогиня Сассекские ясно заявили о том, что будут исповедовать ценности, которые разделяет Ее Величество".

Также сообщается, что пара намерена вернуть в бюджет средства, потраченные на ремонт их резиденции.

В новость были внесены изменения (22:25 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
ВеликобританияГарри, герцог Сассекский
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