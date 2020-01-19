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Переговоры о перемирии в Ливии

Помпео и глава Египта согласились с необходимостью прекращения огня в Ливии

Стороны считают необходимым возвращение к политическому процессу под эгидой ООН

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Берлине с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и обсудил ситуацию в Ливии, согласившись с необходимостью прекращения огня. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита в Берлине", - сообщается в документе. "В вопросе Ливии госсекретарь и президент ас-Сиси согласились тем, что срочно необходимо установление длительного режима прекращения огня, а также возвращение к политическому процессу под эгидой ООН. Госсекретарь Помпео подчеркнул дестабилизирующий эффект иностранного вмешательства в Ливии", - отметила глава пресс-службы.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии. После свержения и убийства в результате интервенции НАТО в 2011 году Муаммара Каддафи в североафриканской стране началась борьба за власть между различными группировками. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.

Теги
ЕгипетЛивияСиси, Абдель Фаттах, ас-Помпео, Майкл (Майк)Переговоры о перемирии в Ливии
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