В Берлине открылась международная конференция по Ливии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина.

Перед началом встречи ее участники вышли на церемонию фотографирования. Когда практически все заняли отведенные места, канцлер Германии Ангела Меркель на правах "хозяйки" конференции, решила проверить, все ли в порядке, и обнаружила отсутствие президента России Владимира Путина. Быстрее сотрудников службы протокола на помощь пришел президент Франции Эмманюэль Макрон. И лично позвал российского коллегу, который задержался в кулуарах.

Как ожидается, ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. Как ранее сообщил и. о. министра иностранных дел Сергей Лавров, они практически согласованы. Проект, который есть в распоряжении ТАСС, включает перемирие, создание механизма контроля над режимом прекращения огня, выполнение запрета на ввоз оружия в Ливию, возобновление политического процесса в стране, возвращение государству контроля над армией, проведение экономических реформ и соблюдение гуманитарного права.

В берлинском саммите помимо российского лидера участвуют генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции Тайип Эрдоган и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. В Берлин прибыли также глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Как ожидается, они не примут участие в основных дискуссиях и будут привлечены к работе встречи в самом конце, если остальные участники согласуют итоговый документ.