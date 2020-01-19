Генсек ООН: заседание военного комитета Ливии пройдет в ближайшие дни в Женеве

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Военный комитет с участием пяти ливийских сторон соберется в ближайшие дни в Женеве. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам международной конференции по Ливии в Берлине.

"Второй трек [урегулирования] - это комитет по военным вопросам. Благодаря конференции в Берлине мы получили согласие пяти военных сторон в Ливии, - сказал он. - Теперь мы сможем провести в Женеве заседание военного комитета в ближайшие несколько дней".

Антониу Гутерриш заявил, что вторая встреча по экономическим реформам в Ливии пройдет в ближайшие две-три недели.

"Первая встреча [по экономической теме] состоялась в Тунисе, вторая пройдет через две-три недели, - сказал он. - Ее участники будут заниматься первостепенными задачами, такими как вопрос центробанка, инвестиционная политика, национальная нефтяная компания".

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