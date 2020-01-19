Алжир готов принять у себя предстоящий диалог между ливийскими сторонами - президент

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Алжир отвергает сложившуюся ситуацию в Ливии, где продолжается вооруженное противостояние. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, заявил в воскресенье вечером в Берлине президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Он участвовал в международной конференции по ливийскому мирному урегулированию, которая завершилась принятием итогового документа.

"Международному сообществу надо взять на себя ответственность за обеспечение мира и безопасности в Ливии, - подчеркнул Теббун. - Алжир отвергает любое посягательство на территориальную целостность и суверенитет институтов власти в этой стране". Кроме того, отметил он, "Алжир отвергает сложившуюся ситуацию в Ливии".

"Наша задача - составить дорожную карту с четкими контурами, которая будет иметь принудительный характер для сторон, будет направлена на стабилизацию перемирия, приостановку поставок противоборствующим сторонам оружия, чтобы отдалить призрак региональной войны", - продолжил Теббун.

Он призвал "побудить ливийские стороны сесть за стол переговоров для урегулирования кризиса путем диалога и использования мирных средств, не допустить такого развития событий, которое имело бы разрушительные последствия".

"Алжир готов принять предстоящий диалог между ливийскими братьями", - заявил президент, добавив, что "регион нуждается в стабильности, основанной на общей безопасности".

В итоговом документе берлинской конференции ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.