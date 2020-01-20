{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сеуле заявили, что ищут подтверждение сообщений о назначении в КНДР нового главы МИД

Ранее дипломатические источники в Пхеньяне сообщали, что северокорейское внешнеполитическое ведомство возглавил бывший председатель Комитета за мирное объединение Родины

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея пытается подтвердить информацию о назначении в КНДР нового министра иностранных дел. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель ведомства Ли Сан Ми.

"Мы работаем над тем, чтобы найти подтверждение данной информации", - подчеркнул он.

Как сообщили ТАСС в воскресенье дипломатические источники в Пхеньяне, новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранее занимавший пост главы Комитета за мирное объединение Родины. Он сменил на этом посту Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года. По словам собеседника агентства, работающим в Пхеньяне дипломатам стало известно об отставке прежнего главы МИД КНДР чуть больше недели назад. Власти народной республики 11 января уведомили иностранные посольства о назначении нового руководителя внешнеполитического ведомства КНДР.

Официального подтверждения от КНДР о назначении Ли Сон Гвона на должность министра иностранных дел пока нет. Как ожидается, новый глава МИД страны будет представлен широкой публике на традиционном мероприятии для дипломатов, приуроченном к Новому году по лунному календарю, которое запланировано в Пхеньяне на 23 января.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, назначение Ли Сон Гвона может свидетельствовать о намерении КНДР внести значительные коррективы в свой внешнеполитический курс, сделав его более жестким. Агентство отмечает, что Ли Сон Гвон является кадровым военным и не имеет опыта в дипломатии.

Теги
КНДРРеспублика Корея
Реклама на ТАСС
Президент Грузии отправилась в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста
В рамках визита Саломе Зурабишвили откроет в Иерусалиме новый офис почетного консульства Грузии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС