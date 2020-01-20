В Сеуле заявили, что ищут подтверждение сообщений о назначении в КНДР нового главы МИД

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея пытается подтвердить информацию о назначении в КНДР нового министра иностранных дел. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель ведомства Ли Сан Ми.

"Мы работаем над тем, чтобы найти подтверждение данной информации", - подчеркнул он.

Как сообщили ТАСС в воскресенье дипломатические источники в Пхеньяне, новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранее занимавший пост главы Комитета за мирное объединение Родины. Он сменил на этом посту Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года. По словам собеседника агентства, работающим в Пхеньяне дипломатам стало известно об отставке прежнего главы МИД КНДР чуть больше недели назад. Власти народной республики 11 января уведомили иностранные посольства о назначении нового руководителя внешнеполитического ведомства КНДР.

Официального подтверждения от КНДР о назначении Ли Сон Гвона на должность министра иностранных дел пока нет. Как ожидается, новый глава МИД страны будет представлен широкой публике на традиционном мероприятии для дипломатов, приуроченном к Новому году по лунному календарю, которое запланировано в Пхеньяне на 23 января.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, назначение Ли Сон Гвона может свидетельствовать о намерении КНДР внести значительные коррективы в свой внешнеполитический курс, сделав его более жестким. Агентство отмечает, что Ли Сон Гвон является кадровым военным и не имеет опыта в дипломатии.