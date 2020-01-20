Зеленский считает, что начало диалога с Путиным дает положительные результаты

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что начало диалога с российским лидером Владимиром Путиным уже дает положительные результаты.

"С президентом Российской Федерации начался наш диалог. У нас было несколько телефонных разговоров. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о "нормандском формате". После этого произошел второй обмен заключенными - самый большой такой обмен", - сказал он в интервью газете The Times of Israel.

"Я думаю, - продолжил Зеленский, - он [Путин] понимает мою позицию: Украина - независимая страна, мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает".

Отвечая на вопрос о достижении мира на Украине, президент заявил, что он "никогда не стремился бы к президентству, не имея такой цели", и хотел бы, чтобы процесс мирного урегулирования на Донбассе продвигался быстрее. "Есть очень сложные вопросы, - подчеркнул он. - Я вижу прогресс, потому что количество перестрелок значительно сократилось, но они все еще присутствуют".

Первый разговор Путина и Зеленского по телефону состоялся 11 июля 2019 года, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Позже лидеры еще несколько раз общались по телефону. Их первая очная встреча прошла 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже.