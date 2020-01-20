{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский считает, что начало диалога с Путиным дает положительные результаты

По словам президента Украины, он хотел бы, чтобы процесс мирного урегулирования на Донбассе продвигался быстрее

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что начало диалога с российским лидером Владимиром Путиным уже дает положительные результаты.

"С президентом Российской Федерации начался наш диалог. У нас было несколько телефонных разговоров. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о "нормандском формате". После этого произошел второй обмен заключенными - самый большой такой обмен", - сказал он в интервью газете The Times of Israel.

"Я думаю, - продолжил Зеленский, - он [Путин] понимает мою позицию: Украина - независимая страна, мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает".

Отвечая на вопрос о достижении мира на Украине, президент заявил, что он "никогда не стремился бы к президентству, не имея такой цели", и хотел бы, чтобы процесс мирного урегулирования на Донбассе продвигался быстрее. "Есть очень сложные вопросы, - подчеркнул он. - Я вижу прогресс, потому что количество перестрелок значительно сократилось, но они все еще присутствуют".

Первый разговор Путина и Зеленского по телефону состоялся 11 июля 2019 года, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Позже лидеры еще несколько раз общались по телефону. Их первая очная встреча прошла 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Китай выступил против политизации вопроса о распространении сетей 5G за рубежом
Министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй назвал преувеличением разговоры о влиянии технологий его страны на национальную безопасность других государств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС