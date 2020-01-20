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Партия прогресса покинет правительство Норвегии

Политический кризис разразился из-за решения кабмина вернуть в страну из Сирии жену боевика, которая может представлять угрозу, отмечают эксперты

ХЕЛЬСИНКИ, 20 января. /ТАСС/. Норвежская Партия прогресса покинет правительство корлевства. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции лидер партии Сив Йенсен.

"Не нашлось оснований для того, чтобы Партия прогресса осталась в правительстве", - подчеркнула она. "Я привела нас в правительство и я же нас из него выведу", - указала Йенсен. По ее словам, партии не удастся в составе кабмина проводить свою политическую линию в достаточной мере.

Кризис в правительстве Норвегии разразился из-за решения кабмина вернуть в страну из Сирии норвежскую жену боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которая, как считают эксперты, может представлять угрозу безопасности королевства, и ее двоих детей, один из которых тяжело болен. Женщина настояла на том, чтобы уехать вместе с детьми, не давая разрешения на их вывоз без нее. Йенсен сообщила после этого, что ее партия может выйти из состава кабмина, так как решение о возвращении женщины и детей из Сирии было принято вопреки желанию Партии прогресса. В прошлом году Норвегия уже вывезла из Сирии пятерых детей боевиков ИГ.

По словам Йенсен, партия всегда поддерживала то, чтобы "забрать домой невинных детей", но "не потерпит компромиссов в отношении людей, которые добровольно присоединились к террористам".

В действующее правительство Норвегии входят консервативная "Хёйре", Партия прогресса, а также присоединившаяся в начале 2018 года либеральная центристская партия "Венстре" и Христианская народная партия, вошедшая в кабмин в начале прошлого года. Сульберг от партии "Хёйре" является премьер-министром с 2013 года. Если хотя бы один из младших партнеров по коалиции (все партии, кроме "Хёйре") решит выйти из нее, то в Норвегии будет сформирован кабинет парламентского меньшинства. Кто возглавит правительство в случае развала коалиции, будет зависеть от того, кто из кандидатов получит наибольшую поддержку в парламенте.

Конституция Норвегии не позволяет проводить досрочные парламентские выборы. Ближайшие всеобщие выборы состоятся в следующем году.

Теги
СирияНорвегияСульберг, Эрна
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