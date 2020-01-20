На Украине после допросов освобожденных пленных завели 14 дел о нарушении законов войны

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Офис Генерального прокурора Украины возбудил 14 уголовных дел по статье "Нарушение законов и обычаев войны" на основании показаний пленных, освобожденных в порядке обмена с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"По результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

29 декабря в рамках реализации решений нормандского саммита стороны провели второй с 2017 года масштабный обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.

Ранее о расследовании уголовного дела "по факту жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), других военизированных формирований и сотрудников правоохранительных органов Украины" сообщили в Донецкой народной республике (ДНР). По данным Генпрокуратуры республики, признаны потерпевшими 60 человек, переданные украинской стороной в рамках состоявшегося в конце декабря обмена. Среди них - ополченцы, экс-сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут", а также участники движения "антимайдан".

В настоящее время в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта в Донбассе продолжают переговоры о дальнейшем освобождении пленных на взаимной основе.