Общенациональные теледебаты демократов в США пройдут в феврале по новым правилам

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Участники предстоящих 7 февраля общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии США окончательно определятся по итогам кокусов - собраний партийных активистов - в Айове 3 февраля. Как сообщил в понедельник интернет-портал Elections Central , по решению Национального комитета Демократической партии в теледебатах сможет принять участие любой претендент, заручившийся по итогам кокусов в Айове поддержкой хотя бы одного делегата на национальный партийный съезд, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

Согласно действующим правилам, к теледебатам в феврале допускаются те претенденты, кто получил 5% поддержки участников по крайней мере в ходе четырех опросов и собрал пожертвования на свою кампанию у 225 тыс. человек. Решение Национального комитета Демократической партии учитывать и результаты кокусов в штате Айова означает, что в теледебатах впервые сможет принять участие бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, если он получит голоса по итогам кокусов в Айове. Ранее Блумберг заявил, что сам будет финансировать свою кампанию и поэтому не подпадал под стандарты, определенные для участия в теледебатах.

По данным Elections Central, сейчас условия для участия в теледебатах уже выполнили бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и миллиардер из Калифорнии Том Стейер.

Теледебаты в Нью-Гэмпшире, Лас-Вегасе и Чарлстоне

Теледебаты в Колледже Святого Ансельма в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) пройдут через три дня после первых в стране кокусов в Айове и за три дня до назначенных в Нью-Гэмпшире на 11 февраля первых в стране первичных выборов, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.