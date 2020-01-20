Франция выделила $1 млн на деятельность ОЗХО в Сирии

ГААГА, 20 января. /ТАСС/. Франция внесла $1 млн на поддержку деятельности Целевого фонда Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для миссий в Сирии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ОЗХО.

Как пояснили в организации, из данного фонда "финансируется деятельность Группы по проверке первоначального сирийского объявления [о программе химического оружия страны, представленного при вступлении в ОЗХО], Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии и Группы по расследованию и идентификации".

"Франция на протяжении долгого времени является ключевым игроком мирового режима разоружения и твердым сторонником Конвенции о запрещении химического оружия, - заметил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас. - Это вклад крайне важен для выполнения ОЗХО возложенных на нее обязательств".