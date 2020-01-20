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Экс-министр коммуникаций Ирака отказался выдвигаться на пост премьера

Ранее сообщалось, что кандидатура Тауфика Алауи согласована политическими силами республики

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Бывший министр коммуникаций Ирака Мухаммед Тауфик Алауи отказался выдвигать свою кандидатуру на пост нового премьера страны. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в канцелярии президента республики Бархама Салеха.

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Ранее эта же телестанция передавала, что кандидатура Алауи была согласована иракскими политическими силами, и, как ожидалось, президент до истечения понедельника должен был официально назвать имя будущего главы кабмина. Более того, новостной портал "Мавазин ньюс" со ссылкой на свои источники информировал, что находившийся в Бейруте Алауи покинул его и направился в Багдад, где в ближайшие часы должен был встретиться с Салехом, который, как планировалось, поручил бы ему формирование временного правительства.

Теги
ИракСалех, Бархам
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