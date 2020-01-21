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США выступают за межкорейское сотрудничество в увязке с шагами по денуклеаризации

Yonhap отмечает, что такая позиция может говорить об обеспокоенности Вашингтона тем, что сближение Сеула и Пхеньяна может подорвать американские усилия по оказанию максимального давления на Северную Корею

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. США выступают за развитие сотрудничества Республики Корея и КНДР в увязке с шагами по денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщает во вторник агентство Yonhap, об этом заявил в Вашингтоне представитель Госдепартамента.

"США поддерживают процесс межкорейского сотрудничества и осуществляют тесную координацию с Республикой Корея с тем, чтобы этот процесс шел в связке с прогрессом в вопросах денуклеаризации", - подчеркнул он.

Yonhap отмечает, что такая позиция может говорить об обеспокоенности Вашингтона тем, что сближение Сеула и Пхеньяна может подорвать американские усилия по оказанию максимального давления на Северную Корею с целью заставить ее отказаться от ядерных и ракетных вооружений.

Министерство объединения Республики Корея на прошлой неделе объявило, что рассматривает возможность разрешить гражданам страны осуществлять индивидуальные туристические поездки в КНДР. Американский посол в Сеуле Гарри Харрис позднее заявил, что Республика Корея во избежание недопонимания и возможных санкций должна консультироваться с Соединенными Штатами по вопросам сотрудничества с КНДР в рамках совместной рабочей группы.

Теги
СШАКНДР
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