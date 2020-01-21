Помпео заявил, что не считает стратегию США в отношении Венесуэлы провальной

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не считает выбранную Вашингтоном стратегию в отношении Венесуэлы провальной и уверен, что она работает. Об этом он заявил в понедельник в интервью колумбийскому телеканалу Caracol.

Помпео был задан вопрос, намерен ли он сменить стратегию в отношении Венесуэлы, поскольку нынешнюю называют провальной. "Я думаю, что стратегия полностью работает. Я помню, как бывший госсекретарь США [Джеймс] Бейкер говорил мне, что перед тем, как Советский Союз распался, никто тоже не думал, что стратегия работает. А потом она сработала", - ответил он. Текст интервью распространила пресс-служба Госдепартамента США.

"Мы придали сил народу Венесуэлы, мы ясно дали им понять, что мир на их стороне. Уже почти 50 стран признали Хуана Гуайдо (лидера оппозиции Венесуэлы - прим. ТАСС) легитимным лидером Венесуэлы, и мы ввели жесткие санкции против режима [президента Николаса Мадуро]", - сказал Помпео.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post высказал мнение, что советники президента США Дональда Трампа и члены его администрации, включая госсекретаря, мешают американскому лидеру принимать верные решения. Мадуро подчеркнул, что "Помпео потерпел неудачу с Венесуэлой и несет ответственность за провал Трампа". Он также отметил, что глава американской дипломатии, по его мнению, "живет в мире иллюзий". При этом Мадуро сообщил, что предпринимал неоднократные попытки обратиться к Трампу напрямую.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.