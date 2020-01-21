Посол РФ на встрече с замминистра обороны Вьетнама обсудил укрепление оборонных связей

ХАНОЙ, 21 января. /ТАСС/. Заместитель министра национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Чи Винь и посол России во Вьетнаме Константин Внуков на состоявшейся в понедельник встрече обсудили вопросы укрепления и дальнейшего развития межгосударственных связей в сфере обороны и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили ТАСС во вторник в российском посольстве в Ханое.

В ходе встречи стороны дали высокую оценку военно-техническому сотрудничеству между двумя странами, особенно взаимодействию в военно-морской сфере и в области подготовки военных кадров. Было подчеркнуто, что запланированный на этот год официальный визит в Россию министра национальной обороны СРВ Нго Суан Литя будет способствовать расширению оборонного сотрудничества между Москвой и Ханоем, отметили в дипведомстве.

На протяжении многих лет РФ остается традиционным партнером Вьетнама в военной сфере и основным поставщиком ему оружия и военной техники. Вьетнамская армия располагает новейшими образцами российских вооружений, включая боевые самолеты, корабли, подводные лодки, бронетехнику, стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. За последние годы стороны подписали многочисленные контракты на поставки во Вьетнам продукции российской оборонной промышленности. Наиболее значительными из них стали контракт на приобретение Вьетнамом партии многофункциональных истребителей Су-30МК2, который оценивается примерно в $1 млрд, и соглашение о продаже шести дизель-электрических подлодок проекта 636.1 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - "Кило") стоимостью около $2 млрд.