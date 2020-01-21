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Власти Японии решили провести торжества в честь принца Акисино в апреле

Планируется, что на парадные приемы в честь нового престолонаследника пригласят около 750 гостей

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Правительство Японии утвердило во вторник порядок церемоний по поводу представления стране и миру принца Акисино как нового наследника императорского престола. Решено провести эти торжества во второй половине апреля с участием руководителей трех ветвей власти, министров кабинета, глав органов местного самоуправления, передает информационное агентство Kyodo.

Главная церемония состоится 19 апреля в парадном "Сосновом зале" императорского дворца в центре Токио. На ней 54-летний Акисино будет официально представлен его старшему брату императору Нарухито в качестве наследного принца. От имени народа Японии ему зачитает приветственное послание премьер-министр Синдзо Абэ.

21 апреля по этому случаю в Токио будут проведены парадные приемы с приглашением примерно 750 гостей, включая послов зарубежных государств. Торжества решено проводить скромно, с экономией средств. По сравнению с предыдущими мероприятиями такого рода в 1991 году число приглашаемых гостей сокращено почти на 300 человек, а вместо трех банкетов с рассадкой проведут только два фуршета.

Нынешний император Японии 59-летний Нарухито вступил на престол 1 мая прошлого года после добровольного отречения его отца, 86-летнего Акихито, который ушел на покой по причине преклонного возраста.

Теги
Япония
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