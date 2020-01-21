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В Финляндии хотят ввести уголовную ответственность за финансирование одного боевика

Наказание за это составит от четырех месяцев до шести лет тюрьмы

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /ТАСС/. Финские власти планируют ужесточить антитеррористическое законодательство и ввести уголовную ответственность за оказание финансовой помощи даже одному террористу. Об этом сообщил во вторник Минюст страны.

"В Минюсте подготовлен по предложению правительства проект закона, который дополняет и меняет антитеррористическое законодательство в области финансирования терроризма. В качестве нового типа преступления туда будет внесено финансирование одного террориста", - говорится в сообщении. Наказание за это составит от четырех месяцев до шести лет тюрьмы.

Кроме того, планируется ужесточить наказание за финансирование террористической группировки - от нынешних трех лет тюрьмы до шести, как и при финансировании отдельных террористов.

Законопроект был разослан заинтересованным ведомствам и другим инстанциям для сбора мнений, который продлится до начала марта.

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