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Brexit

Ни один региональный парламент Британии не поддержал билль о Brexit

Однако, эти решения носят рекомендательный характер и не смогут остановить процесс "развода" королевства с ЕС

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Уэльса не поддержала законопроект о выходе Великобритании из состава ЕС. По итогам состоявшегося во вторник голосования 35 депутатов однопалатного законодательного органа высказались против билля о Brexit, поддержали его 15 народных избранников.

Ранее законопроект был отвергнут парламентом Шотландии и Ассамблеей Северной Ирландии. Вместе с тем мнение региональных депутатов имеет в этом вопросе исключительно рекомендательный характер и не сможет остановить процесс "развода" Соединенного Королевства с Евросоюзом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, и теперь страна должна выйти из состава Евросоюза в конце января 2020 года. Поскольку по итогам состоявшихся в декабре парламентских выборов консерваторы получили значительное преимущество над оппозицией, правительство не сомневается в том, что на этот раз Brexit будет осуществлен в срок. Законопроект был одобрен в нижней палате - Палате общин - и сейчас находится на рассмотрении верхней палаты - Палаты лордов.

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