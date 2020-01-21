Нетаньяху приветствовал иностранных лидеров, прибывающих на форум памяти Холокоста

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал лидеров стран и делегаций, прибывающих в Иерусалим на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем.

"Я приветствую лидеров со всего мира, которые прибывают в Иерусалим с тем, чтобы отметить с нами 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Важно, что они помнят, откуда мы пришли, важно, чтобы они видели, чего мы достигли", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме, в нем примут участие лидеры государств и правительств 46 стран, включая Россию, Францию, Австрию, Грецию, Италию и Украину. О своей готовности приехать в Израиль для участия в форуме президент РФ Владимир Путин сообщил 12 сентября 2019 года на переговорах с Биньямином Нетаньяху в Сочи. США на мероприятиях будут представлять вице-президент Майкл Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщила пресс-служба комплекса Яд Вашем.

В канцелярии премьера также сообщили во вторник, что в настоящий момент завершаются последние приготовления к церемонии открытия в Иерусалиме памятника, посвященного подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. "Премьер-министр Нетаньяху пригласил президента России Владимира Путина на церемонию открытия памятника в ходе своего визита в Москву 27 февраля 2019 года", - напомнили в канцелярии. "Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, главы дипломатических миссий, а также более 600 гостей из России и других стран мира, специально прибывшие на открытие, как ожидается, присоединятся к церемонии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным", - добавили в ведомстве премьера.

Церемония открытия памятника "Свеча памяти" запланирована на 23 января.