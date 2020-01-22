Журналисты WP заявили, что Трамп хотел публично объявить о приглашении Путина в США

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в марте 2018 года потребовал от занимавшего на тот момент должность помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о приглашении российского президента Владимира Путина посетить Вашингтон. Такие сведения приводятся в новой книге, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг и поступившей в продажу в США во вторник.

Книга вышла под названием "Очень стабильный гений". Нынешний американский лидер, представляющий Республиканскую партию США, отозвался о себе таким образом в январе 2018 года, отвечая на критику со стороны политических оппонентов в лице демократов.

По данным авторов книги, 20 марта 2018 года во время телефонного разговора Трамп поздравил Путина с победой на прошедших в РФ выборах и пригласил его в американскую столицу. Трамп тогда сказал Макмастеру, что хочет сам продиктовать заявление для публикации, в котором бы говорилось о приглашении российского лидера в Вашингтон. "Я хочу, чтобы Путин приехал сюда", - цитируют авторы книги Трампа. "Да, господин президент, - ответил его помощник. - Мы немедленно начнем работать над этим". "Сообщим о приглашении и опубликуем заявление о нем", - подчеркнул глава Белого дома. Однако Макмастер, продолжают авторы книги, смог убедить Трампа не публиковать заявление о приглашении. Он объяснил президенту, что официальные визиты и двусторонние встречи такого рода должны держаться в тайне до тех пор, пока обе стороны не согласуют конкретную повестку переговоров.

Как отмечается в книге, позднее помощник Трампа поручил занимавшей на тот момент пост старшего директора по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фионе Хилл "связаться с российским послом и начать переговоры о возможной встрече". "Он подчеркнул, что ей не следует торопиться. Если она назначит встречу с послом, то в следующий раз, когда спросит Трамп, они могут сказать, что работают над организацией визита", - говорится в книге.

О телефонном звонке Трампа и Путина

В ней также утверждается, что 18 марта 2018 года "Трамп следил за результатами выборов [в России] и преисполнился гордостью за Путина". "Он был впечатан масштабом его победы <...> Трамп сказал Макмастеру, что хочет позвонить Путину, чтобы поздравить его", - отмечают корреспонденты The Washington Post. По их словам, на следующий день помощник попытался отговорить президента США, но это было безрезультатно. При этом Макмастер попросил главу государства поднять во время разговора такие темы, как инцидент в Солсбери и ситуация вокруг Сирии. "Звонок был идеей Трампа, и весь его смысл состоял в том, чтобы поздравить Путина, - приводятся в книге слова одного из советников главы американской администрации. - [Макмастер] не смог остановить его".

Как сообщала The Washington Post еще в марте 2018 года, команда помощников и советников Трампа по национальной безопасности советовала ему не поздравлять Путина с победой на выборах. По сведениям издания, глава администрации США, в частности, проигнорировал одну из записок, которую получает во время регулярных брифингов. На ней заглавными буквами было написано: "Не поздравлять". По мнению корреспондентов газеты, это был чуть ли не единственный случай, когда "президент получил от СНБ приказ, написанный заглавными буквами". Тем не менее, рассказывают авторы книги, Трамп проигнорировал советы своей команды, поздравил российского лидера и не стал обсуждать инцидент в Солсбери. Телефонный разговор продлился тогда примерно 40 минут, при этом Трамп обсуждал возможность заключения экономических сделок между двумя странами, отмечается в книге.

В ней также говорится, что Трамп хотел встретиться с Путиным после победы на выборах в США в ноябре 2016 года, еще до своего официального вступления в должность главы государства, состоявшегося в январе 2017 года. Корреспонденты The Washington Post также утверждают, что Трамп чуть ли не провозгласил себя специалистом по России после первой же личной встречи с Путиным в рамках саммита Группы двадцати в Гамбурге в июле 2017 года.