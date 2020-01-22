Новым главой оборонного ведомства КНДР назначен Ким Чжон Гван

ПХЕНЬЯН, 22 января. /ТАСС/. Новым министром народных вооруженных сил КНДР назначен Ким Чжон Гван, ранее занимавший пост заместителя главы оборонного ведомства республики. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает агентство, новый глава Министерства народных вооруженных сил КНДР принял участие в конференции работников в области восстановления лесов и охраны окружающей среды, которая состоялась во вторник в Пхеньяне. Как следует из сообщения ЦТАК, при назначении на пост министра Ким Чжон Гван был повышен в звании до генерала армии. Ранее главой Министерства народных вооруженных сил КНДР был генерал армии Но Гван Чхоль, о его дальнейшей карьере СМИ КНДР пока не сообщали.

В декабре 2019 года в КНДР стало известно о кадровых перестановках в Генеральном штабе Корейской народной армии (КНА). По сообщениям СМИ народной республики, начальником Генштаба КНА был назначен генерал армии Пак Чон Чхон.