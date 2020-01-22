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Правительство США после 12-летнего перерыва назначило посла в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес объявил посла США в Ла-Пасе персоной нон грата в 2008 году

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 января. /ТАСС/. Правительство США впервые с 2008 года намерено направить посла в Боливию. Об этом сообщило во вторник посольство североамериканской страны после встречи и.о. президента Боливии Жанин Аньес с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом.

"Замгоссекретарь Хейл объявил о решении США продвинуться в вопросе обмена послами с Боливией в связи с новыми возможностями, которые открылись для укрепления двусторонних отношений", - цитирует газета La Razon заявление посольства.

По данным дипмиссии, во время встречи Аньес и Хейл также обсудили предстоящие выборы президента Боливии, запланированные на 3 мая.

В 2008 году экс-президент Боливии Эво Моралес объявил посла США в Ла-Пасе персоной нон грата, обвинив его в финансировании оппозиции и поддержке беспорядков. Вскоре после этого администрация экс-президента США Джорджа Буша - младшего выслала из Вашингтона боливийского посла и причислила Боливию к разряду стран, которые игнорируют свои международные обязательства по борьбе с наркоторговлей.

В конце ноября прошлого года МИД Боливии сообщил, что правительство Аньес, взявшей на себя обязанности главы государства после отставки Моралеса, назначило Уолтера Оскара Серрате новым чрезвычайным и полномочным послом республики в США.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияСША
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