Конституционный суд Румынии постановил, что Мелешкану избрали спикером Сената незаконно

БУХАРЕСТ, 22 января. /ТАСС/. Конституционный суд Румынии постановил в среду, что председатель Сената (верхней палаты парламента) Теодор Мелешкану был избран на эту должность в нарушение законной процедуры.

"В результате обсуждения Конституционный суд большинством голосов принял жалобу [на незаконность избрания Мелешкану] и констатировал, что решение Сената 36/2019 об избрании председателя Сената является неконституционным", - указывается в сообщении инстанции. Спикер Сената - второй по значению пост в Румынии после президента. Ожидается, что Конституционный суд выскажется по вопросу об отставке Мелешкану с поста спикера Сената в четверг.

Большинство судей посчитало, что избрание политика, принадлежащего одной партии, по инициативе и при поддержке другой партии противоречит регламенту этой палаты парламента, так как "нарушает принцип конфигурации парламентских фракций".

В момент избрания 10 сентября прошлого года Мелешкану входил в Альянс либералов и демократов (АЛДЕ). В должности спикера Сената он сменил лидера АЛДЕ Кэлина Попеску-Тэричану. К тому времени однако правящая коалиция Социал-демократической партии (СДП) и АЛДЕ распалась, и Мелешкану получил пост при поддержке СДП. В АЛДЕ этот шаг был расценен как предательство, в результате ряд сенаторов подали жалобу в Конституционный суд.

"Решение Конституционного суда подлежит исполнению, и, скорее всего, я подчинюсь и покину пост спикера Сената", - сказал Мелешкану порталу hotnews.ro. Премьер-министр и лидер правящей Национал-либеральной партии (НЛП) Лудовик Орбан, согласно агентству Agerpress, сказал, что НЛП выдвинет на этот пост одного из лидеров этой партии Алину Горгиу.