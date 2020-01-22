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Израиль начал процесс передачи Александровского подворья РПЦ

Как сообщил министр по вопросам защиты окружающей среды Израиля Зеев Элькин, Тель-Авив проинформировал российскую сторону о ходе юридического процесса

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль проинформировал российскую сторону, что начал юридический процесс записи Александровского подворья на имя Русской православной церкви. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр по вопросам защиты окружающей среды Израиля, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) Зеев Элькин.

"Мы проинформировали российскую сторону 22 января о том, что происходит. Израиль в ответ на просьбу России, которая была подана в свое время, начал юридический процесс записи Александровского подворья на имя Русской православной церкви. По израильскому закону после того, как были опубликованы (в Израиле - прим. ТАСС) три недели назад российские претензии на это имущество, если в течение 60 дней с этого момента не будет апелляций, то автоматически произойдет запись. Если же будут, и будут с какими-то серьезными аргументами, то тогда дело пойдет в суд и будет судебное решение", - сказал Элькин, комментируя итоги встречи сопредседателей МПК, состоявшейся в среду в Иерусалиме.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в отношении Александровского подворья "идет процесс в положительном направлении", но пока "не все юридические формальности завершены". Он отметил, что "решение израильской стороны по этому подворью идет в русле тех добрых отношений", которые сложились между нашими странами и лично между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным. Российского лидера ждут в четверг в Израиле, где у него запланированы переговоры с главой кабинета министров, а также президентом Реувеном Ривлином. Путин также выступит на пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста и примет участие в торжественной церемонии открытия памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля для его строительства была приобретена Александром III в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильРивлин, РеувенУшаков, НилНетаньяху, Биньямин
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