Парламент Марокко утвердил распространение юрисдикции на все территориальные воды страны

РАБАТ, 23 января. /ТАСС/. Палата представителей (ПП, нижняя палата) парламента Марокко в среду проголосовала за принятие двух законопроектов, согласно которым национальная юрисдикция распространяется на все территориальные воды страны, включая сахарские провинции. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Таким образом депутаты ПП поддержали включение территориальных вод Западной Сахары, независимости которой добивается Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), в морское пространство страны. Представлявший законопроекты министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насер Бурита подчеркнул, что утвержденные документы "имеют принципиально важное значение в контексте актуализации национального правового арсенала, относящегося к морскому пространству королевства".

Тем самым, продолжил глава МИД, "заполняется законодательный пробел в национальном правовом арсенале, регулирующий морское пространство, который согласовывается с полным суверенитетом Марокко над всей территорией, территориальными водами и воздушным пространством". Принятие ПП обоих законопроектов призвано "завершить процесс установления правового суверенитета Марокко над всеми своими водными пространствами", заявил он.

"Установление национальных морских границ - это внутренне дело и суверенный акт, который согласуется с Конвенцией ООН по морскому праву", - добавил Бурита.

История давнего конфликта

Вот уже более четырех десятилетий западносахарский вопрос по-прежнему не решен и продолжает оставаться предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН создала Миссию Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, в том числе ООН, разрешить этот спор пока никак не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. Так, с июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.