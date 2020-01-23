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WP: корпорации США потратили на лоббирование интересов в Конгрессе $500 млн за 10 лет

По данным газеты, больше всего на продвижение своих интересов израсходовала компания Google

ТАСС, 23 января. Крупнейшие американские компании Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter и Uber в период с 2010 по 2019 год потратили почти $500 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе США. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, больше всего за десятилетие на продвижение своих интересов потратила компания Google. Ее затраты оцениваются в $150 млн. Несколько меньше составили расходы Facebook и Amazon - $81 млн и $80 млн соответственно за последние десять лет.

Самыми низкими оказались расходы компаний Twitter и Uber, которые тратили на эти цели, в среднем, от $1 млн до $3 млн в год. Точные данные о сумме всех затраченных средств за последние десять лет в статье не приводятся.

"Эти компании, так как они такие большие, имеют огромное экономическое и политическое влияние, и они тратят сотни миллионов долларов, чтобы сохранить свой статус-кво", - заявил один из членов Палаты представителей Конгресса США, возглавляющий антимонопольное расследование против крупных компаний.

Большинство упомянутых компаний отказались комментировать данные, приведенные в статье. Однако представитель Amazon заявил, что компания "сосредоточена на том, чтобы защищать то, что важно для наших клиентов, сотрудников и законодателей".

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