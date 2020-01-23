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Саркисян призвал в израильском парламенте признать геноцид армян в Османской империи

Президент Армении считает, что "осуждение позорного факта истории не должно быть обусловлено политической конъюнктурой"

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян, находящийся в Израиле для участия в международной конференции, посвященной Холокосту, посетил Кнессет, где призвал парламент этой страны признать геноцид армян в Османской империи. Об этом в четверг сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"Отметив, что в истории армян и евреев немало трагических страниц, президент Саркисян отметил, что обоим народам стоит объединить усилия для того, чтобы подобные человеческие трагедии больше никогда не повторялись. Президент Армении поднял вопрос о необходимости признания Кнессетом геноцида армян, подчеркнув, что осуждение позорного факта истории не должно быть обусловлено политической конъюнктурой", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата президента.

По словам Саркисяна, признание геноцида армян является моральной ответственностью и данью памяти невинным жертвам. "В то же время это станет важным шагом в предотвращении геноцидов и других преступлений против человечества", - отметил он. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918 годы).

Теги
АрменияИзраильСаркисян, Армен Варданович
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