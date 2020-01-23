В КНДР выпустили плакаты с призывами бороться против санкций. Вот как они выглядят

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), плакаты адресованы работникам различных отраслей промышленности и сельского хозяйства республики. На них власти требуют добиться более высоких урожаев, увеличить производство электроэнергии, сделать новые открытия в сфере науки и технологий, произвести больше товаров, воспитать выдающихся людей в образовании и продемонстрировать преимущества системы здравоохранения КНДР.
"Преодолеем с помощью фронтального прорыва все трудности, стоящие на пути нашего прогресса", — говорится на одном из таких плакатов.
Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выступил за борьбу с международными санкциями, отметив, что первоочередными задачами руководства республики в 2020 году станут развитие экономики и рост благосостояния граждан.