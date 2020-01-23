В КНДР выпустили плакаты с призывами бороться против санкций. Вот как они выглядят

Мнение

Год с "президентом" Гуайдо. Почему оппозиция не смогла добиться смены власти в Венесуэле

Дарья Юрьева — о том, как политик, объявивший себя временным главой государства, теряет сторонников после череды просчетов и неудач

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