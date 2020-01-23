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Британская полиция исключила украинский трезубец из учебника экстремистских символов

Знак был удален в ответ на многочисленные обращения украинцев и требование украинского Министерства иностранных дел

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Британская полиция исключила знак трезубца, изображенный на гербе Украины, из учебника экстремистских символов по требованию украинского Министерства иностранных дел. Об этом сообщило в четверг посольство Украины в Лондоне на своей странице в сети Twitter.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов британская полиция приняла решение удалить государственный герб Украины из антитеррористического пособия", - написало посольство.

Оно разместило рядом ссылку на сообщение на сайте контртеррористического подразделения полиции Великобритании. Оно заявило: "Мы поддерживаем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не хотим нанести оскорбление. Мы встретились с представителями Министерства иностранных дел [Великобритании] и украинского посольства, внесли изменения в методический документ по знакам и символам и убрали из него украинский трезубец, закрепленный в конституции".

Антитеррористическое управление британской полиции пояснило, почему изображение трезубца, служащего национальным гербом Украины, было внесено в пособие по экстремистской символике. "К сожалению, крайне правые группы присваивают себе национальные символы как свои собственные, и поэтому некоторые национальные флаги и символы появились в этом документе", - разъясняют британские полицейские.

Британское пособие по экстремизму было издано в 2019 году. В разделе "татуировки" в нем приводится рисунок на теле с изображением трезубца. Картинка сопровождена подписью: "Украинский трезубец (националистический)". Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко потребовал от властей Великобритании переиздать пособие по экстремистским символам, изъяв из него знак трезубца.

Трезубец изображен на гербе Украины, утвержденном в 1992 году, после того, как она стала независимой страной. Вместе с тем символ трезубца используют как свою эмблему и некоторые украинские националистические экстремистские организации, такие как запрещенная в России группировка "Тризуб им. Степана Бандеры".

Теги
УкраинаВеликобритания
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