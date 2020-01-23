Трамп примет Нетаньяху в Белом доме 28 января

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится 28 января с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США Дональд Трамп 28 января примет в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Бени Ганц также принял приглашение президента прибыть в Вашингтон, - отмечается в тексте. - США и Израиль связывает тесное партнерство. Визит премьер-министра является возможностью обсудить общие региональные и национальные интересы в области безопасности".

Вице-президент США Майкл Пенс провел в четверг встречу с Нетаньяху, на которой и передал приглашение посетить Вашингтон. По данным газеты The Washington Post, которая ссылается на Пенса, Трамп обсудит с Нетаньяху и Ганцем на следующей неделе детали так называемой сделки века - американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Сам план глава американской администрации намерен огласить этой весной.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.