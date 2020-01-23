Reuters: Изабель душ Сантуш отвергла обвинения в коррупции

ПРЕТОРИЯ, 23 января. /ТАСС/. Изабель душ Сантуш, дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, отвергла обвинения в коррупции после того, как Генеральная прокуратура Анголы объявила ее подозреваемой в неверном распределении финансовых ресурсов государственной нефтяной компании Sonagol и плохом управлении ею. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление Изабель душ Сантуш.

"Обвинения, выдвинутые против меня в последние дни, вводят в заблуждение и не соответствуют действительности", - подчеркнула старшая дочь бывшего президента Анголы. Она отметила, что сейчас занимается выработкой дальнейших шагов в отношении упомянутых обвинений.

На состоявшейся 22 января в Луанде пресс-конференции генеральный прокурор Анголы Хелдер Питта Грос заявил, что Изабель душ Сантуш имеет статус подозреваемой в нарушении закона во время руководства ею нефтяной компанией Sonagol. "Она в предварительном порядке обвиняется в отмывании денег, торговле влиянием, вредоносном управлении, подделке документов и других экономических преступлениях", - указал генпрокурор, заметив, что по этому делу проходят еще пять человек.

Хелдер Питта Грос также объявил, что если старшая дочь бывшего президента страны не вернется в Анголу, то на нее будет выдан международный ордер на арест.

В свою очередь немецкая радиостанция Deutsche Welle опубликовала в четверг интервью с ангольским юристом и депутатом национального парламента Мануэлем Пиньейру, который заявил, что Генпрокуратура Анголы уже передала дело Изабель душ Сантуш в национальное управление по уголовным делам. Если обвиняемая не появится перед этой инстанцией, то ангольское правосудие задействует ряд международных конвенций для того, чтобы ее доставили на родину, отметил он.

Отвечая на вопрос Deutsche Welle, не станет ли препятствием для выдачи международного ордера на арест Изабель душ Сантуш тот факт, что у нее по рождению имеется российское гражданство, Мануэл Пиньейру ответил: "Вопрос о российском гражданстве способен затруднить действия правосудия, но не помешает реализации ангольского законодательства, поскольку между РФ и Анголой будет достигнуто соглашение о правовой помощи".