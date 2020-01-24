WSJ: встреча представителей оставшихся в ядерной сделке стран может пройти в феврале

ТАСС, 24 января. Встреча представителей стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может состояться во второй половине февраля. Об этом в четверг сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейской дипломатии.

По их информации, дипломаты из России, Ирана, КНР, Великобритании, Франции и Германии встретятся для предварительного обсуждения ядерной сделки. У них будет 15 дней для того, чтобы решить, стоит ли проводить полномасштабные переговоры на уровне министров иностранных дел. Этот срок может быть продлен.

По словам источников газеты, в европейских внешнеполитических ведомствах существует понимание, что Иран, вероятнее всего, не откажется от ядерных разработок полностью. Европейцы рассчитывают на то, что Тегеран будет придерживаться умеренной позиции и соблюдать по крайней мере некоторые из ограничительных мер, выработанных в рамках СВПД. В частности, речь может идти о приостановке накопления тяжелой воды. Отмечается, что среди европейских дипломатов нет единой позиции относительно того, какие действия иранских атомщиков следует считать чрезмерными и опасными.

Судьба ядерной сделки

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств. Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия будет фактически означать конец действия ядерной сделки.

17 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии заявил, что Москва считает необходимым в ближайшем времени организовать встречу политдиректоров стран - участниц СВПД. Позднее МИД ФРГ отметил, что ожидает проведения такой встречи в скором времени.

23 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу CNBC заявил, что ФРГ, Франция и Великобритания планируют направить в Совет Безопасности ООН дело о нарушении Ираном условий СВПД по иранской ядерной программе в надежде, что это перезагрузит "ядерную сделку".

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, заявив о завершении этого процесса в начале января.