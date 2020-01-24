СМИ: в Пуэрто-Рико прошли акции протеста с требованиями отставки губернатора

ТАСС, 24 января. Несколько сотен человек приняли участие в протестных акциях, основным требованием которых стала отставка губернатора острова Ванды Васкес. Об этом в четверг сообщает агентство Prensa Latina.

По его данным, одной из претензий участников демонстраций в столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуане к руководителю острова является недостаточно оперативное и корректное распределение продуктов и предметов первой необходимости среди пострадавших от серии землетрясений в январе. Отмечается, что ряд профсоюзов также присоединился к акциям протеста. О столкновениях с полицией и задержаниях не сообщается.

С начала января в районе Пуэрто-Рико произошло по меньшей мере четыре землетрясения, магнитуда каждого из которых превысила 5,7. Сотни зданий оказались повреждены, основные дороги заблокированы, произошли массовые отключения электричества. По данным властей острова, как минимум один человек погиб, несколько тысяч остались без жилья. На территории Пуэрто-Рико введено чрезвычайное положение.