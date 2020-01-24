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Президент Израиля провел встречу с Зеленским

Президент Украины также намерен посетить мемориальный комплекс Яд Вашем

ТАСС, 24 января. Президент Израиля Реувен Ривлин провел встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом Ривлин написал в пятницу в Twitter.

"Рад приветствовать президента Украины [Владимира] Зеленского, который принял мое приглашение по случаю 75-й годовщины освобождения [концлагеря] Аушвиц-Биркенау. Мы разделяем стремление к образованию будущих поколений и борьбе с теми, кто отрицает Холокост", - указал он.

В пятницу Зеленский и его супруга Елена также намерены посетить мемориальный комплекс Яд Вашем. В четверг в комплексе состоялся пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, однако украинский лидер на нем не присутствовал. В своем Telegram-канале он заявил, что украинская делегация приняла решение передать свои места в зале очевидцам трагических событий, которые не могли попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест.

Теги
УкраинаИзраильРивлин, РеувенЗеленский, Владимир Александрович
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