Президент Израиля провел встречу с Зеленским

ТАСС, 24 января. Президент Израиля Реувен Ривлин провел встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом Ривлин написал в пятницу в Twitter.

"Рад приветствовать президента Украины [Владимира] Зеленского, который принял мое приглашение по случаю 75-й годовщины освобождения [концлагеря] Аушвиц-Биркенау. Мы разделяем стремление к образованию будущих поколений и борьбе с теми, кто отрицает Холокост", - указал он.

В пятницу Зеленский и его супруга Елена также намерены посетить мемориальный комплекс Яд Вашем. В четверг в комплексе состоялся пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, однако украинский лидер на нем не присутствовал. В своем Telegram-канале он заявил, что украинская делегация приняла решение передать свои места в зале очевидцам трагических событий, которые не могли попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест.