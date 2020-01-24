Офис Зеленского исправил перевод речи президента об "оккупации" Румынией части Украины

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Офис президента Украины исправил ошибочный перевод на английский язык речи главы государства Владимира Зеленского, в котором было указано об "оккупации" Румынией части западных украинских территорий. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Румынии Александр Банков.

"Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций", - сообщил он.

Скандал в Румынии разгорелся после опубликования перевода на английский язык выступления Зеленского по случаю Дня соборности Украины 19 января. Президент коснулся тогда событий столетней давности, упомянув среди прочего, что "большую часть территории Галичины заняли польские войска, Северную Буковину - румыны, а Закарпатье отошло к Чехословакии". На сайте офиса президента слово "заняли" было переведено как "оккупировали" (occupied).

Украинскому послу в Румынии в связи с этим инцидентом пришлось оправдываться перед румынской стороной. Дипломат также сообщил, что официальный перевод речи Зеленского на английский язык был исправлен.